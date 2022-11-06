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15 минут назад

В МГУ скорректировали правила приема в 2023 году

ТАСС

Абитуриенты в 2023 году при поступлении в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова смогут подать одно заявление о согласии на зачисление на бюджет и одно - на места с оплатой на договорной основе. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий во время Дня открытых дверей.

В МГУ скорректировали правила приема в 2023 году
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"Количество направлений подготовки, специальностей, на которые можно подать документы в МГУ, не более пяти. С 2023 года подается одно заявление на бюджет и одно на договорные места. Это изменение. Раньше было больше", - сказал ректор.

В 2022 году абитуриенты при поступлении на обучение могли подать в МГУ заявление о согласии на зачисление не более четырех раз последовательно при отзыве ранее поданного согласия.

Садовничий добавил, что в каждом из заявлений поступающий указывает выбранные направления подготовки и приоритет зачисления.

"Зачисление будет проводиться на то направление или программу, по которому вы прошли по конкурсу и указали наивысший приоритет при подаче заявления", - добавил ректор МГУ. При этом абитуриент сможет изменить указанный перечень направлений до завершения приема документов.

Общество,Виктор Садовничий,МГУ,
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