В МГУ скорректировали правила приема в 2023 году

Абитуриенты в 2023 году при поступлении в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова смогут подать одно заявление о согласии на зачисление на бюджет и одно - на места с оплатой на договорной основе. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий во время Дня открытых дверей.
"Количество направлений подготовки, специальностей, на которые можно подать документы в МГУ, не более пяти. С 2023 года подается одно заявление на бюджет и одно на договорные места. Это изменение. Раньше было больше", - сказал ректор.
В 2022 году абитуриенты при поступлении на обучение могли подать в МГУ заявление о согласии на зачисление не более четырех раз последовательно при отзыве ранее поданного согласия.
Садовничий добавил, что в каждом из заявлений поступающий указывает выбранные направления подготовки и приоритет зачисления.
"Зачисление будет проводиться на то направление или программу, по которому вы прошли по конкурсу и указали наивысший приоритет при подаче заявления", - добавил ректор МГУ. При этом абитуриент сможет изменить указанный перечень направлений до завершения приема документов.