В МГУ скорректировали правила приема в 2023 году

Абитуриенты в 2023 году при поступлении в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова смогут подать одно заявление о согласии на зачисление на бюджет и одно - на места с оплатой на договорной основе. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий во время Дня открытых дверей.