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1 час назад

Патриарх Кирилл порассуждал о противопожарной профилактике

Lenta.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил усилить профилактику неосторожного обращения с огнем после пожара в костромском кафе «Полигон». Обращение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Патриарх Кирилл порассуждал о противопожарной профилактике
Фото: Дмитрий Духанин / КоммерсантъДмитрий Духанин / Коммерсантъ

Он подчеркнул, что за последние годы увеличилось количество случаев с летальным исходом в результате пожаров в местах отдыха. «Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением», — отметил патриарх Кирилл. Он также выразил соболезнования всем тем, кого коснулась трагедия в Костроме.

Глава РПЦ призвал руководство области оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших после пожара. Он также заявил о готовности Костромской епархии духовно поддержать все тех, кто нуждается в утешении. «Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжёлое испытание», — говорится в обращении патриарха.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел ночной клуб «Полигон», который принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Сообщалось, что погибли 15 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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