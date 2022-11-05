Патриарх Кирилл порассуждал о противопожарной профилактике

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Он подчеркнул, что за последние годы увеличилось количество случаев с летальным исходом в результате пожаров в местах отдыха. «Полагаю, что подобные происшествия побуждают задуматься о необходимости проведения дополнительных мероприятий в сфере профилактики неосторожного обращения с огнем и более активной информационной работы с населением», — отметил патриарх Кирилл. Он также выразил соболезнования всем тем, кого коснулась трагедия в Костроме.

Глава РПЦ призвал руководство области оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших после пожара. Он также заявил о готовности Костромской епархии духовно поддержать все тех, кто нуждается в утешении. «Разделяя с вами боль невосполнимой утраты, молюсь Милосердному Господу о упокоении душ усопших в селениях праведных и даровании всем скорбящим сил мужественно перенести постигшее тяжёлое испытание», — говорится в обращении патриарха.