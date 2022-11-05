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28 минут назад

Авербух объяснил отсутствие Тарасовой на съемках «Ледникового периода»

Майк Габриелян

Стало известно, почему тренер Татьяна Тарасова отсутствует на съемках телепроекта «Ледниковый период». Причину назвал продюсер шоу Илья Авербух, передает РИА Новости.

Авербух объяснил отсутствие Тарасовой на съемках шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Авербуха, Тарасова плохо себя чувствует.

«Вчера была сложная съемка, уже после съемки она (Тарасова) сказала, что ей тяжеловато. Но ничего страшного, ничего экстраординарного там нет», - пояснил он.

Продюсер добавил, что на съемочной площадке «много эмоций, много всего происходит». Но организаторы "очень рады", что Елена Чайковская их поддержала.

Авербух расплакался из-за состояния Тарасовой

Тарасова пропустила первые два выпуска шоу по состоянию здоровья, но вскоре вернулась в состав жюри. В восьмом эпизоде ее заменила тренер Елена Чайковская.

Татьяна Тарасова - заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, сейчас ей 75 лет. Ученики Тарасовой выиграли в общей сложности десятки золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах.

В октябре заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Общество,Елена Чайковская,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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