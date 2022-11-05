Авербух объяснил отсутствие Тарасовой на съемках шоу

Стало известно, почему тренер Татьяна Тарасова отсутствует на съемках телепроекта «Ледниковый период». Причину назвал продюсер шоу Илья Авербух, передает РИА Новости.

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По словам Авербуха, Тарасова плохо себя чувствует.

«Вчера была сложная съемка, уже после съемки она (Тарасова) сказала, что ей тяжеловато. Но ничего страшного, ничего экстраординарного там нет», - пояснил он.

Продюсер добавил, что на съемочной площадке «много эмоций, много всего происходит». Но организаторы "очень рады", что Елена Чайковская их поддержала.

Тарасова пропустила первые два выпуска шоу по состоянию здоровья, но вскоре вернулась в состав жюри. В восьмом эпизоде ее заменила тренер Елена Чайковская.

Татьяна Тарасова - заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, сейчас ей 75 лет. Ученики Тарасовой выиграли в общей сложности десятки золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах.