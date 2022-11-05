Названы последствия от введения четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели в России может привести к тяжелым последствиям для страны, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале портала Ura.ru.

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Нилов предупредил, что переход к четырехдневной рабочей неделе может негативно сказаться как на работодателях, так и на сотрудниках.

Депутат подчеркнул, что если переложить финансовую составляющую инициативы на плечи работодателей, то это приведет к росту цен, инфляции. Некоторые организации будут вынуждены закрыться. Соответственно, люди окажутся на улице.