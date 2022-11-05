В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
38 минут назад

В Госдуме предупредили о рисках четырехдневной рабочей недели

Илья Родин

Введение четырехдневной рабочей недели в России может привести к тяжелым последствиям для страны, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале портала Ura.ru.

Названы последствия от введения четырехдневной рабочей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нилов предупредил, что переход к четырехдневной рабочей неделе может негативно сказаться как на работодателях, так и на сотрудниках.

Депутат подчеркнул, что если переложить финансовую составляющую инициативы на плечи работодателей, то это приведет к росту цен, инфляции. Некоторые организации будут вынуждены закрыться. Соответственно, люди окажутся на улице.

В том же случае, если вопрос будет решен за счет граждан, уточнил депутат, нововведение отразится на доходах граждан. У работников упадет качество жизни, снизится ее продолжительность.

Общество,Ярослав Нилов,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители