Российского восьмиклассника наградили за спасение утопающего друга

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Коми, в Совете Федерации наградили детей, которые спасли жизни людей, попавших в беду.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и замглавы МЧС России Александр Чуприян передали награды для двадцати детей. Самому младшему из ребят всего девять лет.

Одну из заслуженных наград доставили в Воркуту. Ученик 8А класса из школы №26 Александр Печёнкин спас жизнь другу. Товарищ тонул в реке Илыч, но мальчик вовремя пришёл на помощь.