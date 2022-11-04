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51 минуту назад

Восьмиклассника из Воркуты наградили за спасение утопающего друга

runews24.ru

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Коми, в Совете Федерации наградили детей, которые спасли жизни людей, попавших в беду.

Российского восьмиклассника наградили за спасение утопающего друга
Фото: runews24.rurunews24.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и замглавы МЧС России Александр Чуприян передали награды для двадцати детей. Самому младшему из ребят всего девять лет.

Одну из заслуженных наград доставили в Воркуту. Ученик 8А класса из школы №26 Александр Печёнкин спас жизнь другу. Товарищ тонул в реке Илыч, но мальчик вовремя пришёл на помощь.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников и командир отряда Печорского бассейна Сергей Вид передали юному спасателю памятные часы и медаль.

Общество,Александр Печенкин,Александр Чуприян,Валентина Матвиенко,МЧС России,Совет Федерации,
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