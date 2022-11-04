Российского восьмиклассника наградили за спасение утопающего друга

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Коми, в Совете Федерации наградили детей, которые спасли жизни людей, попавших в беду.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и замглавы МЧС России Александр Чуприян передали награды для двадцати детей. Самому младшему из ребят всего девять лет.
Одну из заслуженных наград доставили в Воркуту. Ученик 8А класса из школы №26 Александр Печёнкин спас жизнь другу. Товарищ тонул в реке Илыч, но мальчик вовремя пришёл на помощь.
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников и командир отряда Печорского бассейна Сергей Вид передали юному спасателю памятные часы и медаль.