РПЦ предложила запретить операции по смене пола

Предложение Русской православной церкви о запрете операций по смене пола появилось в контексте закона о пропаганде ЛГБТ. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

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"Наше предложение запретить операции по смене пола появилось в контексте принятия закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Дело в том, что этим законом запрещается также пропаганда операций по смене пола", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Кипшидзе уточнил, что данное предложение "взято не с потолка".

"Мы сталкиваемся с этой пропагандой, к сожалению, мы сталкиваемся с ней и в российском медиапространстве. Но, конечно, своими корнями, своим происхождением она имеет, эта пропаганда, иностранное медийное пространство", - добавил он.

Представитель РПЦ выразил надежду, что как пропаганда, так и сами операции по смене пола будут запрещены в России.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

В прошлый четверг Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Авторами законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.