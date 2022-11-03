МГУ создал филиалы в Грозном и Усть-Лабинске

"Университет создал новые филиалы на территории Чеченской Республики в г. Грозном и Краснодарского края г. Усть-Лабинске (приказы ректора МГУ от 7 октября 2022 г. №1176 и от 31 октября 2022 г. №1287)", - говорится в пояснительной записке к документу. Таким образом, число филиалов вуза увеличено до 10.