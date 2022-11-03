Звезда «Ворониных» рассказал о трудностях в начале карьеры в России

Актер Андрей Носков в интервью ФАН рассказал, что после переезда с Украины в Россию и в начале своей актерской карьеры в РФ столкнулся со многими трудностями. По его слова, главная сложность заключалась в кардинальной перестройке страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Носков приехал в Россию в 17 лет, чтобы поступить в ЛГИТМиК в Ленинграде. До 1989 года актер проживал в украинском городе Новая Каховка.

По словам Носкова, в тот период Россия «кардинально менялась».

«Появились запрещенные писатели, например, Александр Солженицын и многие другие», — сказал актер.

Он отметил, что ему — выходцу «из малюсенького города» — пришлось оказаться в «сложнейшем социальном и культурологическом мегаполисе».

«Я в конце концов промокал постоянно под дождем, замерзал зимой, есть было нечего… Менталитет столкнулся с другим менталитетом. В прочем, в чем-то я до сих пор провинциален и эта наивность мне нравится», — подчеркнул Носков.

Он также дал советы другим начинающим актерам. Носков уверен, что достичь успеха им поможет «ироничное отношение к себе и серьезное к профессии». При этом актер предостерег их от «повторения за другими».