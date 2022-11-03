Россиянка купила хлеб с мышиным помётом

Странная примесь в тесте хлебного мякиша попалась жительнице Нижнего Тагила.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Хлеб одного из местных производителей содержал пластичные черные сгустки со специфическим запахом. К сожалению, заметить, что находится внутри покупательнице получилось не сразу.

«В батоне была обнаружена очень странная вязкая масса. Первое, что приходит на ум, мышиные фекалии. Хотя может быть это просто пластилин, только вот откуда ему там быть», - комментирует женщина неудачную покупку.

Так же по ее словам, признать, что часть продукта была уже съедена, было очень неприятно.

Поделившись фотографиями в социальной сети, россиянка вызвала бурю возмущения.

Оказалось, такого рода "сюрпризы", попадались не только ей.

Напомним, что в подобных случаях жалоба в соцсети будет, конечно, не лишней, однако лучше подкрепить её обращением к изготовителю некачественного товара.