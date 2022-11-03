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22 минуты назад

На сеть семейных кафе пожаловались из-за украшений к Хеллоуину

News.ru

На сеть кафе «АндерСон» подали жалобу в прокуратуру из-за украшений к Хеллоуину, сообщает издание The Bell. Автор жалобы — журналистка Анна Шафран назвала Хеллоуин «глобальным шабашем» и потребовала защитить детей от сатанизма и при необходимости возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

На сеть семейных кафе пожаловались из-за украшений к Хеллоуину
Фото: vk.com/cafeandersonvk.com/cafeanderson

Это не просто язычество, а откровенный сатанизм, культ смерти. То, что можно было как-то объяснить языческими пережитками в ирландских и шотландских деревушках, очень сложно оправдать в качестве глобального шабаша с искусственной кровью, скелетами, абортированными эмбрионами и другими атрибутами смерти […]. Сатанизм не пройдет, — написала Шафран.

Основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова посетовала, что «пропустила тот момент, когда страна перестала быть светской, как и то, когда тыквы стали пропагандой сатанизма», Она отметила, что теперь «пришлось изучить вопрос», поскольку прокуратуре нужно что-то объяснять.

Ранее в Перми члены движения «Зов народа» сообщили, что отдыхающие в кафе The Friends устроили «пир бесов» в честь Хеллоуина, тем самым, по мнению активистов, продвигая идеологию сатанизма. Организация направила жалобу депутату Виталию Милонову, а тот переадресовал ее в прокуратуру. В баре заявили, что ничего подобного в заведении не происходило, была лишь проведена тематическая вечерника, как в любой похожий праздник с переодеваниями, например, в Новый год или День святого Валентина.

Общество,Анастасия Татулова,Анна Шафран,Виталий Милонов,
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