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36 минут назад

Стали известны самые «тревожные» города России

Вечерняя Москва

Самыми «тревожными» городами России, согласно исследованию сервиса «Профи», стали Курск, Вологда и Мурманск — в них спрос на услуги психологов в 2022 году вырос почти в два раза.

Стали известны самые «тревожные» города России
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя МоскваНаталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Так, у жителей Курска спрос на психологов вырос на 99 процентов, у вологжан — на 86 процентов, а у мурманчан на 79 процентов. В пятерку городов и регионов РФ по тревожности также вошли Якутия (спрос на психологов вырос на 76 процентов) и Ростов-на-Дону (64 процента).

В октябре сообщалось, что граждане РФ в 6,5 раза чаще стали обращаться к нотариусам и в полтора раза чаще к адвокатам после объявления в стране частичной мобилизации.

Так, в столице спрос на нотариусов возрос в 6,7 раза, а в Санкт-Петербурге — в 9,6 раза. Число запросов на помощь в перевозке вещей увеличилось на девять процентов. Спрос на услуги психологов в текущем году вырос на 11 процентов по сравнению с предыдущим.

Недавно стало известно, что нынешним летом граждане России отдыхали в среднем 30 календарных дней, при этом тратя на отпуск порядка 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, чаще всего российские туристы ездили в отпуск вчетвером. Средний расход на одного человека составил 38 605 рублей.

Общество,ВЦИОМ,
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