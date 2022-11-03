Стали известны самые «тревожные» города России

Самыми «тревожными» городами России, согласно исследованию сервиса «Профи», стали Курск, Вологда и Мурманск — в них спрос на услуги психологов в 2022 году вырос почти в два раза.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Так, у жителей Курска спрос на психологов вырос на 99 процентов, у вологжан — на 86 процентов, а у мурманчан на 79 процентов. В пятерку городов и регионов РФ по тревожности также вошли Якутия (спрос на психологов вырос на 76 процентов) и Ростов-на-Дону (64 процента).

В октябре сообщалось, что граждане РФ в 6,5 раза чаще стали обращаться к нотариусам и в полтора раза чаще к адвокатам после объявления в стране частичной мобилизации.

Так, в столице спрос на нотариусов возрос в 6,7 раза, а в Санкт-Петербурге — в 9,6 раза. Число запросов на помощь в перевозке вещей увеличилось на девять процентов. Спрос на услуги психологов в текущем году вырос на 11 процентов по сравнению с предыдущим.