В России семьям мобилизованных предлагают сделать дополнительные выходные дни

Для мобилизованных граждан РФ предлагают сделать неделю перед Новым годом — выходной. С данной инициативой обратился в Минтруд директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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«В целях поддержки данных семей [мобилизованных] прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Оно было отправлено на имя главы Министерства труда РФ Антона Котякова. Данное сообщение имеется в распоряжении RT.

Уточняется, что это будет касаться тех семей мобилизованных солдат, на иждивении которых имеются малолетние дети до 14 лет. Орлов отмечает, что сейчас на такие семьи ложится огромная нагрузка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что адресная помощь и поддержка должны оказываться всем мобилизованным россиянам. Он уточнил, что такая помощь — святая обязанность государства.