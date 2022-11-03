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14 минут назад

Губернатор Севастополя допустил гибель выброшенных в море дельфинов

Lenta.ruиещё 3

Четыре дельфина, которых выбросили в открытое море в Севастополе, могут погибнуть. Такой исход, оценивая шансы спасения млекопитающих, допустил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор допустил гибель выброшенных в море дельфинов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее», — написал губернатор Севастополя и назвал сложившуюся ситуацию сложной, подчеркнув, что шансы спасти дельфинов есть.

Развожаев заявил, что выброшенные в море дельфины прожили в неволе более 10 лет. Он пересказал слова руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, которая сообщила, что помочь в поиске млекопитающих может дрессировщица из дельфинария Коктебеля.

Предполагается, что дельфины отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Впоследствии млекопитающих надо поймать в сети, поднять на лодку и транспортировать обратно в дельфинарий.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили в соре на пляже в районе парка Победы. Впоследствии губернатор Михаил Развожаев заявил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в парке Победы, его ищут.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что, предположительно, дельфинов выбросили в море из-за спора между двумя дельфинариями. Она сообщила, что двое выброшенных млекопитающих прибились к берегу — специалисты Росприроднадзора погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Еще двух млекопитающих ищут.

Общество,Юлия Гаврилова,Михаил Развожаев,Росприроднадзор,
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