Губернатор допустил гибель выброшенных в море дельфинов

Четыре дельфина, которых выбросили в открытое море в Севастополе, могут погибнуть. Такой исход, оценивая шансы спасения млекопитающих, допустил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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«Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее», — написал губернатор Севастополя и назвал сложившуюся ситуацию сложной, подчеркнув, что шансы спасти дельфинов есть.

Развожаев заявил, что выброшенные в море дельфины прожили в неволе более 10 лет. Он пересказал слова руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, которая сообщила, что помочь в поиске млекопитающих может дрессировщица из дельфинария Коктебеля.

Предполагается, что дельфины отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Впоследствии млекопитающих надо поймать в сети, поднять на лодку и транспортировать обратно в дельфинарий.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили в соре на пляже в районе парка Победы. Впоследствии губернатор Михаил Развожаев заявил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в парке Победы, его ищут.