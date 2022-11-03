Минтруд России разработал законопроект о занятости населения

Минтруд России разработал рабочую версию законопроекта "О занятости населения", которую направил на согласование экспертам. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с текстом документа.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Согласно законопроекту, будут внесены изменения в правилах предоставления и расчета пособий по безработице. Главным документом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве станет индивидуальный план содействия занятости, который формирует служба занятости по итогам профилирования.

Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат. Также документ позволит индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым регистрироваться в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен.