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38 минут назад

РБК: Минтруд России разработал законопроект о занятости населения

Газета.Ruиещё 2

Минтруд России разработал рабочую версию законопроекта "О занятости населения", которую направил на согласование экспертам. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с текстом документа.

Минтруд России разработал законопроект о занятости населения
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Согласно законопроекту, будут внесены изменения в правилах предоставления и расчета пособий по безработице. Главным документом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве станет индивидуальный план содействия занятости, который формирует служба занятости по итогам профилирования.

Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат. Также документ позволит индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым регистрироваться в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание реестра работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально. Еще документ закрепляет правовой статус самозанятых, дает им определение. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2024 года и будет отвечать современным условиям рынка труда. Ранее в Минтруде РФ заявили, что пик роста напряженности на рынке труда настанет в конце 2022-начале 2023 года.

Общество,Минтруд России,
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