Власти РФ потратят почти 1 триллион рублей на новые регионы

«Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около шести миллионов человек, то спрос на наличные составит примерно 500—600 миллиардов рублей. Пока в этих регионах мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты, слабо развита платежная инфраструктура. Поэтому наличных денег там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 триллиона рублей», — рассказал « Известиям » Войлуков.

Средства необходимо направить на присоединенные территории для организации расчетов. Для доставки денег потребуется несколько месяцев, предположил вице-президент ассоциации. С точки зрения бухгалтерии это новые деньги — они специально выпущены для нужд этих регионов. По мнению Войлукова, выпуск денег на инфляции вряд ли серьезно отразится, так как они предназначены непосредственно для граждан присоединенных территорий.