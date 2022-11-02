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18 минут назад

Красовский объяснил свое появление в эфире RT

Илья Родин

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале назвал не соответствующими действительности слухи о том, что его вернули после отстранения на канал RT.

Красовский объяснил свое появление в эфире RT после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в интернете получила широкое распространение информация о том, что скандальный журналист Антон Красовский снова появился в эфире телеканала.

«Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа», - подчеркнул телеведущий.

Красовский добавил, что у него по-прежнему «все плохо». Он призвал хейтеров не переживать за него, продолжать радоваться его отстранению так же, как и ранее.

Напомним, что журналист позволил себе ряд резких высказываний во время одной из программ. После этого его перестали приглашать на передачи.

Общество,Антон Красовский,
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