Красовский объяснил свое появление в эфире RT после скандала

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале назвал не соответствующими действительности слухи о том, что его вернули после отстранения на канал RT.

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Отмечается, что ранее в интернете получила широкое распространение информация о том, что скандальный журналист Антон Красовский снова появился в эфире телеканала.

«Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа», - подчеркнул телеведущий.

Красовский добавил, что у него по-прежнему «все плохо». Он призвал хейтеров не переживать за него, продолжать радоваться его отстранению так же, как и ранее.