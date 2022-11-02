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6 минут назад

RT вернул в эфир Красовского после его скандальных высказываний

News.ru

Директора вещания канала RT Антона Красовского показали в эфире этого канала, всего спустя неделю после его отстранения из-за призыва «топить и сжигать» украинских детей, выступающих против России. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян впоследствии остановила работу с Красовским после этих высказываний, которые она охарактеризовала как «дикие и омерзительные».

RT вернул в эфир Красовского после его скандальных высказываний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно изданию SOTA, Красовский появился в эфире программы «Спорт. Россия: XXI век» на канале документальных фильмов RT.

Инцидент с Красовским случился в октябре в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних детей, высказывающихся против России. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

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Вскоре после громкого высказывания Лукьяненко предположил, что призыв журналиста Антона Красовского топить и жечь украинских детей, хуливших Россию, был «журналистским приемом». Писатель-фантаст назвал такие высказывания недопустимыми, поэтому они, по его мнению, «должны остаться на совести» ведущего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского.

Красовский в свою очередь принес извинения за провокационный призыв. Свои слова журналист ведущего государственного издания объяснил тем, что его «понесло», о чем и написал в своем Telegram-канале.

Общество,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Сергей Лукьяненко,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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