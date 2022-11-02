Информационное агентство Regnum приостановило работу. Об этом само агентство сообщило в своем Telegram-канале.

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«Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. <...> Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание», — говорится в сообщении главного редактора Модеста Колерова.

При попытке зайти на сайт самого агентства выводится баннер с сообщением о приостановке вещания.