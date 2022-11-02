Информационное агентство Regnum приостановило работу. Об этом само агентство сообщило в своем Telegram-канале.
«Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. <...> Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание», — говорится в сообщении главного редактора Модеста Колерова.
При попытке зайти на сайт самого агентства выводится баннер с сообщением о приостановке вещания.
Модест Колеров — соучредитель и главный редактор агентства Regnum, в феврале 2022 года против него были введены санкции Евросоюза за поддержку военной спецоперации России на Украине.