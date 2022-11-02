Нарусова сделала заявление о возвращении Собчак в Россию

Журналист Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Об этом пишет РИА Новости.
«Будет, очень скоро», - сказала Нарусова, отвечая на вопрос, планирует ли Собчак возвращаться в Россию.
При этом она добавила, что у ее дочери нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме. Нарусова также подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля.
«Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство», - ответила сенатор на вопрос, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком.
Ранее стало известно, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были заключены в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама же Собчак, по сообщениям СМИ, покинула Россию с израильским паспортом, выехав из страны через Литву.