Россиянам разрешили жарить шашлыки и сжигать листву рядом с частными домами во дворе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Фото: Владимир Песня/РИА «Новости» Владимир Песня/РИА «Новости»

Связаны изменения с тем, что нормативы, которые ранее обвязывали хозяев соблюдать, невозможно исполнить. В частности, чтобы развести костер нужно было отойти от постройки на 50 метров либо на 20 метров, но тогда огонь можно разводить было в железном контейнере.

«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву?» — сказал Еникеев.