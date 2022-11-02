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1 час назад

МЧС: россияне теперь могут жарить шашлыки на даче в 5 метрах от дома

Газета.Ruиещё 8

Россиянам разрешили жарить шашлыки и сжигать листву рядом с частными домами во дворе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Россиянам разрешили жарить шашлыки и сжигать листву рядом с частными домами
Фото: Владимир Песня/РИА «Новости»Владимир Песня/РИА «Новости»

Связаны изменения с тем, что нормативы, которые ранее обвязывали хозяев соблюдать, невозможно исполнить. В частности, чтобы развести костер нужно было отойти от постройки на 50 метров либо на 20 метров, но тогда огонь можно разводить было в железном контейнере.

«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву?» — сказал Еникеев.

В новых поправках мангалы можно располагать в пяти метраж от здания, а сжигать листву — 7,5 метрах. Однако, по словам представителя МЧС, сохраняется требование разводить огонь в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности.

Общество,Ринат Еникеев,МЧС России,
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