Россиянам разрешили жарить шашлыки и сжигать листву рядом с частными домами во дворе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.
Связаны изменения с тем, что нормативы, которые ранее обвязывали хозяев соблюдать, невозможно исполнить. В частности, чтобы развести костер нужно было отойти от постройки на 50 метров либо на 20 метров, но тогда огонь можно разводить было в железном контейнере.
«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву?» — сказал Еникеев.
В новых поправках мангалы можно располагать в пяти метраж от здания, а сжигать листву — 7,5 метрах. Однако, по словам представителя МЧС, сохраняется требование разводить огонь в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности.