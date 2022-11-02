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9 минут назад

Спрос на артистов для новогодних корпоративов рухнул

Лера Букина

В 2022 году зафиксировано падение спроса на развлекательную программу на новогодних корпоративах. Это следует из данных Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), передает РБК.

Спрос на артистов для новогодних корпоративов рухнул
Фото: ТАССТАСС

Организации решили урезать бюджеты на организацию новогодних корпоративов в среднем на 20% к прошлому году.

Новогодние мероприятия, к которым готовятся компании, в основном носят деловой характер, а не праздничный. Речь идет о проведении итогов года, съезде региональных представителей и т.д.

Event-агентства пожаловались на существенное количество отмен мероприятий сразу после объявления частичной мобилизации в стране (20% и более).

В НАОМ указывают на отсутствие в настоящее время массовых запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы на рынке. В этой связи денежное вознаграждение для стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах сократилось почти вдвое. Они зарабатывают сейчас от 600 тысяч до миллиона рублей за мероприятие.

Ранее президент продюсерской корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил «Известиям», что российским зрителям за отмененные концерты иностранных артистов не вернули около 8 млрд рублей.

Общество,Евгений Финкельштейн,
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