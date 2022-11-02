Спрос на артистов для новогодних корпоративов рухнул

В 2022 году зафиксировано падение спроса на развлекательную программу на новогодних корпоративах. Это следует из данных Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), передает РБК.

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Организации решили урезать бюджеты на организацию новогодних корпоративов в среднем на 20% к прошлому году.

Новогодние мероприятия, к которым готовятся компании, в основном носят деловой характер, а не праздничный. Речь идет о проведении итогов года, съезде региональных представителей и т.д.

Event-агентства пожаловались на существенное количество отмен мероприятий сразу после объявления частичной мобилизации в стране (20% и более).

В НАОМ указывают на отсутствие в настоящее время массовых запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы на рынке. В этой связи денежное вознаграждение для стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах сократилось почти вдвое. Они зарабатывают сейчас от 600 тысяч до миллиона рублей за мероприятие.