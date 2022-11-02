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1 час назад

В Подмосковье обсудили замену лишения свободы принудительными работами

Вести Подмосковья

Состоялась встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнева с начальником УФСИН России по МО Александром Ветровым и исполняющим обязанности начальника управления Минюста по МО Романом Клопцовым. Они обсудили взаимодействие предпринимателей с учреждениями, исполняющими наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

В Подмосковье обсудили замену лишения свободы принудительными работами
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Участники встречи сошлись во мнении, что практика замены лишения свободы на принудительные работы имеет много преимуществ и для осужденных, и для бизнеса. Были рассмотрены правовые положения, а также экономические и социальные аспекты применения данной меры наказания. Обсуждалось участие бизнеса в формировании условий для расширения практики принудительных работ.

«Содействие предпринимательского сообщества в реализации реформы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства может способствовать социализации осужденных, а также ликвидировать отраслевой кадровый дефицит. В Московской области уже существуют положительные примеры. Например, ООО «ПДС Инвест» отмечено благодарностью Минюста РФ за активное и плодотворное сотрудничество в реализации проекта по развитию сети исправительных центров в стране», – отметил Владимир Головнев.

По его словам, в Подмосковье сейчас уже девять учреждений, которые исполняют наказание в виде принудительных работ. Восемь из них при этом функционируют на имущественной базе предприятий.

Общество,Александр Ветров,Владимир Головнев,Минюст России,ФСИН,Правительство московской области,
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