В РПЦ осудили публичные каминг-ауты

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что публичные каминг-ауты — заявления с признанием своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности — стали сейчас пропагандистскими акциями. Его слова приводит РИА Новости.
Легойда осудил публичные каминг-ауты и назвал их «пропагандистскими акциями». Во время таких выступлений «прогрессивной общественности» следует поддерживать тех людей, «кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведения предметом общего достояния».
Представитель РПЦ предположил, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды вернет обществу представление о частной жизни.
«Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере в определенной мере, это представление вернет», — подчеркнул он.
Ранее Легойда призвал не унижать представителей ЛГБТ. «Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех», — напомнил он.