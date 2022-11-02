В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
46 минут назад

В РПЦ осудили публичные каминг-ауты

Lenta.ru

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что публичные каминг-ауты — заявления с признанием своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности — стали сейчас пропагандистскими акциями. Его слова приводит РИА Новости.

В РПЦ осудили публичные каминг-ауты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Легойда осудил публичные каминг-ауты и назвал их «пропагандистскими акциями». Во время таких выступлений «прогрессивной общественности» следует поддерживать тех людей, «кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведения предметом общего достояния».

Представитель РПЦ предположил, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды вернет обществу представление о частной жизни.

«Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере в определенной мере, это представление вернет», — подчеркнул он.

Ранее Легойда призвал не унижать представителей ЛГБТ. «Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех», — напомнил он.

Общество,Владимир Легойда,РПЦ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители