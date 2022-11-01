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1 час назад

URA.ru: погранслужбы Израиля не пустили в страну российских туристов

News.ru

Как сообщает URA.ru, пограничные службы Израиля запретили въезд в страну некоторым туристам из России. По словам жителя Екатеринбурга Кирилла, с одного рейса сняли около 50 россиян. При этом, как указал екатеринбуржец, израильские пограничники также не впустили в страну его, двух сербов, и еще одного жителя Германии.

СМИ: Израиль снял с рейса 50 россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нам сообщили наши хорошие знакомые, что сейчас не пропускают людей в Израиль, вместе с нами не пропустили двух сербов, которые приехали на четыре дня, не пропустили парня, который 15 лет живет в Германии, нас тоже не пропустили. Это очень печально, — заявил екатеринбуржец.

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Ранее сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

До этого стало известно, что запрет въезда для россиян с шенгенскими визами в Польшу вступил в силу 26 сентября. Речь идет о воздушных и морских пунктах пропуска. Для польских пограничников под запрет попали и обладатели шенгенских виз, которые выдавались третьими странами.

Общество,Павел Кузнецов,
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