СМИ: Израиль снял с рейса 50 россиян

Нам сообщили наши хорошие знакомые, что сейчас не пропускают людей в Израиль, вместе с нами не пропустили двух сербов, которые приехали на четыре дня, не пропустили парня, который 15 лет живет в Германии, нас тоже не пропустили. Это очень печально, — заявил екатеринбуржец.