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34 минуты назад

Стало известно о состоянии госпитализированного шахматиста Карпова

Алиса Селезнёва

Состояние госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова значительно улучшилось и он «рвется домой». Об этом заявила РЕН ТВ жена парламентария Наталья Буланова.

Жена рассказала о состоянии госпитализированного Карпова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что гроссмейстер и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Травы он получил после падения возле здания Госдумы. Накануне СМИ сообщили, что врачи диагностировали у шахматиста отек мозга, переломы и множественные гематомы головы.

По словам жены, она сегодня проведала Анатолия Карпова и в настоящее время он чувствует себя достаточно хорошо.

«Отрицательной динамики нет. Я была у него, он очень рвется домой. Но все равно медики хотят его немного подержать. Он прям недоволен, что его там держат, но врачи его уговаривают побыть. У него планов было много», - рассказала Наталья Буланова.

Жена шахматиста отметила, что после травмы Карпову предстоит реабилитация и выразила уверенность, что он сам расскажет о том, что с ним произошло.

СМИ: гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ

«Он очень активен, я даже была удивлена. Я полагаю, что к концу недели он с кем-то он будет готов сам поговорить о произошедшем», - заявила она.

Общество,Анатолий Карпов,Единая Россия,Госдума,
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