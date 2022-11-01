Жена рассказала о состоянии госпитализированного Карпова

Состояние госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова значительно улучшилось и он «рвется домой». Об этом заявила РЕН ТВ жена парламентария Наталья Буланова.
Ранее стало известно, что гроссмейстер и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Травы он получил после падения возле здания Госдумы. Накануне СМИ сообщили, что врачи диагностировали у шахматиста отек мозга, переломы и множественные гематомы головы.
По словам жены, она сегодня проведала Анатолия Карпова и в настоящее время он чувствует себя достаточно хорошо.
«Отрицательной динамики нет. Я была у него, он очень рвется домой. Но все равно медики хотят его немного подержать. Он прям недоволен, что его там держат, но врачи его уговаривают побыть. У него планов было много», - рассказала Наталья Буланова.
Жена шахматиста отметила, что после травмы Карпову предстоит реабилитация и выразила уверенность, что он сам расскажет о том, что с ним произошло.
«Он очень активен, я даже была удивлена. Я полагаю, что к концу недели он с кем-то он будет готов сам поговорить о произошедшем», - заявила она.