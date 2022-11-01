Британский словарь назвал permacrisis словом-2022

Британский словарь Collins English Dictionary назвал «permacrisis» словом 2022 года, сообщается на сайте словаря.

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Слово образовано путем слияния слов «permanent» и «crisis» — «перманентный кризис», обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

В статье говорится о том, что этот термин связан с продолжающимися на Земле кризисами, с которыми столкнулись в 2022 году Великобритания и весь мир, в частности это политическая нестабильность, украинский конфликт, климатические изменения и кризис стоимости жизни.

Слово «рermacrisis» вошло в словарь Коллинза наряду с другими десятью новыми словами текущего года. Среди них — существительное «патигейт», обозначающее скандальную историю с участием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, прилагательное «каролинский», связанное с именем нового британского короля Карла III, унаследовавшего трон после смерти королевы Елизаветы II, а также словосочетание «warm banks» («банки тепла»), означающее места, где греются люди, которые не могут платить за отопление своих домов.

Кроме того, на фоне политических перемен в Великобритании и событиями на Украине в словарь добавили несколько биографических статей, в частности украинского президента Владимира Зеленского, братьев Кличко, один из которых, Виталий, является мэром Киева, нового премьер-министра Риши Сунака и королевы-консорта Камиллы, супруги короля Карла III.