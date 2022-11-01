Пять ведущих вузов выступили против инициативы Минобрнауки

В октябре Минобрнауки согласовало с ведомствами проект постановления о фиксации зарплат руководителей университетов на уровне не более 1 к 12 по сравнению со штатными работниками. Против фиксации зарплат выступили МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Курчатовский институт и РАНХиГС, пишет РБК.

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В СПбГУ и МГУ посчитали невозможным согласовать проект, так как он «не учитывает особенности отдельных учреждений», администрация которых назначается указом президента. В Курчатовском институте заявили, что их типовой договор не предусматривает соотношения зарплат руководителей и работников. В НИУ ВШЭ и РАНХиГС предложили поднять соотношение и установить его на уровне 1 к 15.

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Комментирует президент Московского физико-технического института Николай Кудрявцев:

— Для того, чтобы коллектив работал максимально, должна быть некая пропорция в оплате всех — и работников, и руководителей, это, так сказать, правильно. Но она и есть сейчас, насколько я понимаю.

— То есть как бы не потолок, а именно в пропорции, чтобы все были примерно в нормальных условиях?

— Понятно, кто что делает, какая ответственность — в этом же вопрос большой, какую ответственность кто на себя принимает, то есть иерархия в оплате должна быть, она всегда и была.

— Как вы оцениваете зарплату руководителя в 12 средних зарплат по вузу?

— Для этого надо смотреть среднюю зарплату по вузу. Что было сейчас — я в этом смысле немножко отстал, не знаю, поэтому боюсь сказать, надо смотреть на конкретные цифры.

Потолок зарплат для руководителей не только вузов, но и вообще всех организаций бюджетной сферы уже пытались установить в середине нулевых годов. Но механизм вряд ли сработает. Ректоры в любом случае отчитываются о своих доходах, все и так контролируют учредители вузов. Заслуги и нагрузка у ректоров очень разные, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина:

Ирина Абанкина, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Института образования НИУ ВШЭ:

«Здесь кроется именно угроза того, что достичь этого все равно не удастся и просто будут те или другие схемы. Сначала говорилось, что это общий доход, потом, что это зарплата по основному виду деятельности. Многие ректоры реально руководят теми или другими научными проектами. Установление потолка вызывает у меня опасения, что выполняться это так или иначе все равно не будет. Ректор и его заместители отчитываются, их доходы прозрачны, доступны, публикуются, какое-то искусственное регулирование, с учетом того, что ректоры, конечно, все-таки очень разные у нас университеты, разный объем работы и ответственность у университетов, и участие непосредственно ректора и в преподавании, и в разработках научных исследований тоже очень разная. У нас ведь очень большие нарекания и по средней заработной плате, как именно она считается».