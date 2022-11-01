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41 минуту назад

Тиньков удалил пост об отказе от гражданства РФ

Никита Бородкин

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил в соцсетях публикацию о своем отказе от российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что 31 октября в Instagram (запрещен в России и признан экстремистским) предприниматель заявил, что отказался от гражданства РФ. Публикацию он сопроводил соответствующей справкой.

Свое решение бизнесмен объяснил несогласием с политикой российских властей, в том числе с проведением специальной военной операции на Украине. При этом Тиньков заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

Тиньков со словами «Я — герой России» отказался от гражданства РФ

Отметим, что весной Тиньков осудил действия Москвы на Украине, а в конце апреля продал свою 35-процентную долю в TCS Group инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. После этого бизнесмен заявил, что у него в России не осталось никакого имущества и он больше сюда не «ездок».

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