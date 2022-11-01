Тиньков удалил пост об отказе от гражданства РФ

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил в соцсетях публикацию о своем отказе от российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что 31 октября в Instagram (запрещен в России и признан экстремистским) предприниматель заявил, что отказался от гражданства РФ. Публикацию он сопроводил соответствующей справкой.

Свое решение бизнесмен объяснил несогласием с политикой российских властей, в том числе с проведением специальной военной операции на Украине. При этом Тиньков заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.