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36 минут назад

Россиян с видом на жительство в другой стране предупредили об угрозе штрафа

Lenta.ru

Юрист Екатерина Воронова предупредила россиян об ответственности за умышленное сокрытие вида на жительство (ВНЖ) или гражданства другого государства. За правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Об этом специалист рассказала в ходе беседы с «Лентой.ру».

Россиян с видом на жительство в другой стране предупредили об угрозе штрафа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Получение ВНЖ или гражданства в другом государстве попадает и в российское правовое поле, отметила Воронова.

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В первую очередь необходимо разобраться, что в определенном иностранном государстве означает статус ВНЖ или документ, который подтверждает право на постоянное пребывание. Такой документ не обязательно может называться «вид на жительство», указала Воронова.

«Так же как, и не всякий документ с названием "вид на жительство" подтверждает или подразумевает право на постоянное пребывание в иностранном государстве», — заключила юрист.

О получении гражданства или ВНЖ необходимо уведомлять органы власти.

Если у россиянина нет возможности приехать самому, процедуру можно сделать через представителя. Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью, выданной нотариусом.

«В случае нарушения срока подачи уведомления или неправильного его заполнения, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 ₽», — предупредила юрист.

Умышленное сокрытие ВНЖ или гражданство иного государства или подданства в другой стране влечет за собой ответственность. Россиянину может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей или в размере годового дохода или обязательные работы до 400 часов, объяснила Воронова.

Она предупредила, что при возбуждении уголовного дела и следствии, гражданину может быть запрещено выезжать за пределы страны. Кроме того, в случае привлечения к уголовной ответственности, могут быть аннулированы документы, подтверждающие ВНЖ или иное гражданство.

«Стоит отметить, что Международной базы, которая позволяет узнать о наличии у гражданина ВНЖ, не существует. Однако эту информацию можно получить, например, от авиакомпаний, которые могут требовать от пассажиров предъявления документа, дающий право на въезд в другую страну», — указала эксперт.

Ранее в России захотели по-новому выдавать водителям транспортных средств медицинские справки, следует из поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые парламенту рекомендовал принять профильный комитет Госдумы.

Общество,Екатерина Воронова,Госдума,
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