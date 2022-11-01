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1 час назад

Блогеры обратились к Путину с просьбой

Никита Бородкин

Совет блогеров попросил президента России Владимира Путина разблокировать Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России). Об этом пишет газета «Ведомости».

Блогеры обратились к Путину с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению авторов обращения, ограничение доступа к социальным сетям несет риски для всей страны, поскольку РФ потеряла «эффективный канал для формирования позитивного имиджа» государства. Кроме того, пользователи лишились возможности «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

«К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям», — говорится в письме.

Известно, что аналогичное обращение блогеры направили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Его представитель отметил, что письмо еще не получено, а потому и реакции на него пока нет.

В совет блогеров входят около 90 человек. Среди них — Араик Галстян (19 млн подписчиков), Алина Левда (7,5 млн), Екатерина Шрейнер (4,5 млн). Также в списке указаны ряд блогеров с более чем 2 млн подписчиков и артисты — Эдгард Запашный, Митя Фомин, Рома Жиган и другие.

Напомним, что в марте Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) в свете конфликта на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность.

Общество,Алина Левда,Эдгард Запашный,Митя Фомин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,Совет безопасности РФ,
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