Блогеры обратились к Путину с просьбой

Совет блогеров попросил президента России Владимира Путина разблокировать Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России). Об этом пишет газета «Ведомости».

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По мнению авторов обращения, ограничение доступа к социальным сетям несет риски для всей страны, поскольку РФ потеряла «эффективный канал для формирования позитивного имиджа» государства. Кроме того, пользователи лишились возможности «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

«К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям», — говорится в письме.

Известно, что аналогичное обращение блогеры направили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Его представитель отметил, что письмо еще не получено, а потому и реакции на него пока нет.

В совет блогеров входят около 90 человек. Среди них — Араик Галстян (19 млн подписчиков), Алина Левда (7,5 млн), Екатерина Шрейнер (4,5 млн). Также в списке указаны ряд блогеров с более чем 2 млн подписчиков и артисты — Эдгард Запашный, Митя Фомин, Рома Жиган и другие.