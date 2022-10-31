Олег Тиньков отказался от гражданства России

Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. О своем решении он сообщил у себя в социальной сети, передает ТАСС.

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«Я официально отказался от российского гражданства!» — написал Тиньков.

К своему посту он также прикрепил соответствующую справку, датированную 26 октября. Свое решение он объяснил нежеланием «видеть и ассоциировать себя со всем этим», подразумевая конфликт на Украине.

Он призвал других российских бизнесменов последовать его примеру и тоже отказаться от гражданства РФ. Также Тиньков обратился к «псевдопатриотам».

«Я патриот России больше, чем вы. Так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России, настоящий, а не эти», — заключил Тиньков.