В «Единой России» назвали причину госпитализации Карпова

Гроссмейстер и член фракции был доставлен в московскую клинику с «травмой бытового характера». Об этом сообщила пресс-служба партии.

«По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной думы Анатолий Карпов был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Травма носит бытовой характер. Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария», — передаёт сообщение «Единой России» ТАСС.

Сегодня председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв написал в своём Telegram-канале, что 71-летний Карпов попал в реанимацию после нападения неизвестных и введён в искусственную кому. Вскоре это сообщение опроверг помощник шахматиста Альберт Степанян.