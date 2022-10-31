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28 минут назад

В «Единой России» назвали причину госпитализации Анатолия Карпова

Говорит Москваиещё 2

Гроссмейстер и член фракции был доставлен в московскую клинику с «травмой бытового характера». Об этом сообщила пресс-служба партии.

В «Единой России» назвали причину госпитализации Карпова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной думы Анатолий Карпов был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Травма носит бытовой характер. Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария», — передаёт сообщение «Единой России» ТАСС.

Сегодня председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв написал в своём Telegram-канале, что 71-летний Карпов попал в реанимацию после нападения неизвестных и введён в искусственную кому. Вскоре это сообщение опроверг помощник шахматиста Альберт Степанян.

Общество,Альберт Степанян,Андрей Ковалев,Анатолий Карпов,Единая Россия,Госдума,
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