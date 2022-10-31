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1 час назад

В России задумались над возможностью запуска поездов в Крым

Lenta.ru

Министерство транспорта России и РЖД обсуждают возможность начала железнодорожных перевозок в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Виталия Савельева.

В РЖД задумались над возможностью запуска поездов в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр отметил, что совместно с холдингом продумываются варианты запуска пассажирских перевозок на Крымский полуостров.

«Если раньше у нас были какие-то опасения, что РЖД могут попасть под санкции, у них много международных проектов, сейчас это все проще. Мы обсуждаем с РЖД [начало пассажирских перевозок в Крым — прим. «Лента.ру»], возможно решим», — уточнил Савельев.

Общество,Виталий Савельев,Минтранс РФ,РЖД,
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