В РЖД задумались над возможностью запуска поездов в Крым

«Если раньше у нас были какие-то опасения, что РЖД могут попасть под санкции, у них много международных проектов, сейчас это все проще. Мы обсуждаем с РЖД [начало пассажирских перевозок в Крым — прим. «Лента.ру»], возможно решим», — уточнил Савельев.