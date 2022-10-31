Эксперты перечислили этапы подготовки дачных участков к зиме

Эксперты рассказали, как подготовить дачные участки к зимнему сезону.

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Первым делом необходимо привести всю территорию в порядок, чтобы в начале следующего года не столкнуться с большим количеством хлопот. Нужно убрать опавшую листву, избавиться от засохших деревьев.

Чтобы плодовые деревья продолжали радовать урожаем в следующем сезоне, их следует обработать от различных вредителей и болезней, а также как следует удобрить.

Кроме того, перед наступлением зимнего периода следует задуматься об обустройстве дачного участка. Для беспрепятственного перемещения по территории можно сделать специальные дорожки, передает издание «Невские новости».