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18 минут назад

Эксперты перечислили этапы подготовки дачных участков к зиме

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как подготовить дачные участки к зимнему сезону.

Эксперты перечислили этапы подготовки дачных участков к зиме
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первым делом необходимо привести всю территорию в порядок, чтобы в начале следующего года не столкнуться с большим количеством хлопот. Нужно убрать опавшую листву, избавиться от засохших деревьев.

Чтобы плодовые деревья продолжали радовать урожаем в следующем сезоне, их следует обработать от различных вредителей и болезней, а также как следует удобрить.

Кроме того, перед наступлением зимнего периода следует задуматься об обустройстве дачного участка. Для беспрепятственного перемещения по территории можно сделать специальные дорожки, передает издание «Невские новости».

Садовод Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить дачу к зиме. Совсем скоро в столичный регион придут холода и зима. Перед тем как на землю упадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам.

Общество,Октябрина Ганичкина,
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