В 2022 году россияне смотрели сериалы почти два миллиона часов

Онлайн-платформа Movix проанализировала статистику телесмотрения с января по октябрь 2022 года и составила топ городов России по просмотру сериалов. Как выяснили аналитики, за 10 месяцев россияне потратили на сериалы 1,9 миллиона часов — ни много ни мало 227,5 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда сериалы смотрели почти миллион часов. При этом самыми «сериальными» городами стали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Иркутск и Самара, а отнюдь не Москва.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Самыми любимыми сериалами у отечественного зрителя, как и в прошлом году, остаются российские, турецкие и сериалы западных студий. Первую строчку, как и ожидалось, занимает американский сериал «Игра престолов». На него россияне потратили чуть более 128 часов. Вслед за ним — «Дом Дракона» (88 часов). Третью позицию удерживает российский сериал «Контейнер» (61,5 часа). Популярному молодежному турецкому сериалу «Постучись в мою дверь» пользователи уделили 41 час.

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«В списке самых популярных сериалов четыре из семи — российские. В 2021 году мы видели аналогичную картину. Зрителю гораздо интереснее смотреть сюжеты, которые происходят в декорациях, близких к нашей реальности. Этим можно объяснить и популярность собственного контента отечественных площадок. «Содержанки», «Контейнер» и «Бывшие» уже второй город остаются востребованными у пользователей платформы. Также в России сохраняется популярность турецких сериалов. Кроме того, в 2022 году россияне стали чаще смотреть и сериалы корейского производства, но дорамы пока не близки массовому зрителю и остаются нишевым контентом», — считают в пресс-службе Movix.

Интересно, что больше всего проводить время за просмотром сериалов любят жители Северной столицы. Так, петербуржцы потратили чуть более 365 часов на любимые мыльные оперы. Следом идут Екатеринбург (215 018 часов), Пермь (184 152 часа), Иркутск (182 383 часа) и Самара (161 388 часов).

«Мы замечаем, что увеличение времени смотрения касается не только сериалов, но и фильмов, и телеканалов. Это, с одной стороны, связано с тем, что у пользователей возросла потребность в рекреации. Мы включаем любимый сериал — и так хотим отвлечься от рутины. С другой стороны, культура смотрения через специализированные площадки все больше распространяется среди массовой аудитории. Пользователи понимают преимущества онлайн-кинотеатров и подписок перед пиратскими сайтами», — комментируют результаты аналитики в пресс-службе онлайн-платформы Movix.