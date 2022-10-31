Названы продукты, которые лучше заранее купить к Новому году

Это скорее история первой половины следующего года. В любом случае лучше что-то купить сейчас, чем потом. Даже без макроэкономических соображений всегда продукты к новогоднему столу дорожают просто потому, что людям свойственно все покупать в последний момент. Если есть возможность купить то, что сохранится, например, консервы, лучше это сделать сейчас, — рекомендовала Куликова.