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21 минуту назад

Мэр Белгорода пообещал наказать "ритуальщиков", которые вынесли цинковые гробы на помойку

Газета.Ruиещё 1

Полиция Белгорода разыскивает сотрудников ритуального агентства, которые выбросили цинковые гробы мусорку. Об этом написал мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале.

Мэр Белгорода пообещал наказать выбросивших цинковые гробы
Фото: Телеграм-канал «Baza»Телеграм-канал «Baza»

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Белгорода обратились к правоохранителям с жалобой на ритуальщиков, которые выбрасывают цинковые гробы.

Комментируя данную ситуацию, градоначальник заверил, что полиция делает все возможное для поиска виновных.

«Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону», — написал Иванов.

Он уточнил, что виновных больше никогда не допустят до участия в церемонии прощания с погибшими солдатами.

В соцсетях уточняется, что, по рассказам местных жителей, у гаражей на Привольной улице было выброшено сразу несколько гробов, вместе с иконами и пакетами.

Очевидцы предположили, что таким образом сотрудники ритуальных агентств избавлялась от цинковых гробов после того, как родственники меняли их на деревянные.

Общество,Антон Иванов,
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