Мэр Белгорода пообещал наказать выбросивших цинковые гробы

Полиция Белгорода разыскивает сотрудников ритуального агентства, которые выбросили цинковые гробы мусорку. Об этом написал мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «Baza» Телеграм-канал «Baza»

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Белгорода обратились к правоохранителям с жалобой на ритуальщиков, которые выбрасывают цинковые гробы.

Комментируя данную ситуацию, градоначальник заверил, что полиция делает все возможное для поиска виновных.

«Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону», — написал Иванов.

Он уточнил, что виновных больше никогда не допустят до участия в церемонии прощания с погибшими солдатами.

В соцсетях уточняется, что, по рассказам местных жителей, у гаражей на Привольной улице было выброшено сразу несколько гробов, вместе с иконами и пакетами.