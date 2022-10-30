Бывший заключенный Белгородской колонии Станислав рассказал, что в тюрьме познакомился с актером Михаилом Ефремовым. Его слова передает mk.ru.
"После карантина меня распределили в отряд. Оказалось, что отряд Ефремова был по соседству. Я подошел, говорю: "Здравствуйте, дядь Миша! Как у вас дела?". Он спокойно ответил. Потом я ему сказал, что пишу стихи и прочитал несколько. На этой "волне" стали общаться", - поделился деталями знакомства Станислав.
По его словам, у них в колонии была небольшая компания.
"[В нее входили: я, Бендерский, Шум и дядь Миша…", - сказал он.
Ефремов никогда не проявлял высокомерия в общении с другими заключенными и рассказывал анекдоты. А свободное время актер проводит за просмотром футбола.
"Каждый в лагере знает, что дядь Миша обожает смотреть футбол, жить не может без него", - поделился Станислав.
При этом актер не забывает о творчестве: например, с одним из заключенных он написал рассказ "Чума 21" века о пагубности наркотиков.
"Еще к 200-летию со дня рождения Михаила Достоевского он написал современную историю "Преступления и наказания". Там про то, как 15 летний пацан зарезал подружку. Это реально произошло, парень у нас сидел", - также сказал знакомый Ефремова.
Ранее сообщалось, что экс-защитник Ефремова Пашаев вновь лишился статуса адвоката.