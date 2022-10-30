"После карантина меня распределили в отряд. Оказалось, что отряд Ефремова был по соседству. Я подошел, говорю: "Здравствуйте, дядь Миша! Как у вас дела?". Он спокойно ответил. Потом я ему сказал, что пишу стихи и прочитал несколько. На этой "волне" стали общаться", - поделился деталями знакомства Станислав.