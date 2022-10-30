Глава СПЧ напомнил о важности исторической памяти

«30 октября День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем и говорим о страшной странице нашей истории, которая не должна быть забыта. В отличие от некоторых других стран мы не отрицаем то, что нам не по душе, и не пытаемся замести нелицеприятные факты под ковер. История страны неизбежно разная, с темными и светлыми периодами, отметил он. — Реабилитация жертв началась сразу после смерти Сталина, потом была свернута и возобновилась в конце 1980-х. В 2015 году была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в рамках которой действует созданная указом президента РФ в 2016 году Межведомственная рабочая группа».