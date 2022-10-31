Умерла актриса Светлана Спиридонова

Актриса Светлана Спиридонова скончалась в возрасте 62 лет. Об этом сообщили представители Волковского театра во «Вконтакте».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Причина смерти не уточняет. Сообщается, что в последнее время актриса тяжело болела. Спиридонова более 30 лет служила в Волковском театре в Ярославле. Коллектив актрисы выразил соболезнования ее семье и близким.

«За годы службы в Волковском театре Светлана Спиридонова создала на его сцене целую галерею женских образов. Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны», — отметили представители театра.

Актриса также сыграла в нескольких спектаклях режиссера Сергея Пускепалиса. Среди них: «С любимыми не расставайтесь», «Снежная кутерьма», «Три сестры» и «Бедный миллионер».