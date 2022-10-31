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17 минут назад

Умерла актриса Светлана Спиридонова

Газета.Ruиещё 1

Актриса Светлана Спиридонова скончалась в возрасте 62 лет. Об этом сообщили представители Волковского театра во «Вконтакте».

Умерла актриса Светлана Спиридонова
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Причина смерти не уточняет. Сообщается, что в последнее время актриса тяжело болела. Спиридонова более 30 лет служила в Волковском театре в Ярославле. Коллектив актрисы выразил соболезнования ее семье и близким.

«За годы службы в Волковском театре Светлана Спиридонова создала на его сцене целую галерею женских образов. Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны», — отметили представители театра.

Актриса также сыграла в нескольких спектаклях режиссера Сергея Пускепалиса. Среди них: «С любимыми не расставайтесь», «Снежная кутерьма», «Три сестры» и «Бедный миллионер».

Ранее умер художник Ревель Федоров.

Общество,Светлана Спиридонова,Сергей Пускепалис,
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