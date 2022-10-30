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24 минуты назад

В России выявили 6 803 новых случая коронавируса

Москва24иещё 13

Оперштаб по ситуации с коронавирусом в России представил актуальную статистику на 30 октября. Сообщается, что за последние сутки выявлено 6 803 новых случая COVID-19.

В России выявили 6 803 новых случая COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для 611 зараженных пациентов потребовалась госпитализация.

Выздоровели за сутки 9 008 человек. Всего коронавирус в РФ перенесли 20 796 124 пациента.

Также за последние 24 часа стало известно о 75 летальных случаях среди заболевших, у которых диагностировали пневмонию, а также был выявлен положительный результат теста на коронавирус.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН расследовать информацию о причастности США к появлению коронавируса. Депутат напомнил, что Пентагон содержит 336 биолабораторий по всему миру.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,ООН,Пентагон,
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