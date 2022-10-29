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45 минут назад

Эксперт рассказал, ждать ли мощного подъема заболеваемости COVID

Свободная пресса

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что мощный подъем заболеваемости коронавирусом из-за варианта "цербер" не ожидается.

Эксперт рассказал, ждать ли мощного подъема заболеваемости COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, если новый вариант коронавируса "цербер" распространится в РФ, то сильного подъема заболеваемости в стране не будет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ обнаружили два новых варианта коронавируса. Один из них – подвид штамма "омикрон" под названием "цербер". В стране ожидается их дальнейшее распространение.

Пшеничная заявила, что подъем заболеваемости коронавирусом не ожидается в России, так как практически у всех имеется хотя бы частичный иммунитет.

Ранее "СП" писала, что профессор Владимир Никифоров считает, что пандемия COVID-19 подходит к концу, но всплески болезни еще возможны.

Общество,Владимир Никифоров,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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