Журналист Артем Шейнин награжден в ДНР орденом Дружбы

Журналист и телеведущий Артем Шейнин награжден в Донецкой Народной Республике (ДНР) орденом Дружбы. Государственную награду репортеру вручил в пятницу врио главы республики Денис Пушилин.
"Все, что происходит на фронте, все, что происходит в рамках освободительной операции, нам ее важно воспринимать именно так, для нас не менее важно то, что происходит на информационном поле. И ты один из важных и нужных бойцов", - обратился к журналисту Пушилин.
Артем Шейнин - российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения. С первых дней обострения конфликта освещает события в Донбассе, в том числе из зоны ведения боевых действий.