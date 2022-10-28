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20 минут назад

Пушилин вручил орден Дружбы журналисту Артему Шейнину

ТАСС

Журналист и телеведущий Артем Шейнин награжден в Донецкой Народной Республике (ДНР) орденом Дружбы. Государственную награду репортеру вручил в пятницу врио главы республики Денис Пушилин.

Журналист Артем Шейнин награжден в ДНР орденом Дружбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все, что происходит на фронте, все, что происходит в рамках освободительной операции, нам ее важно воспринимать именно так, для нас не менее важно то, что происходит на информационном поле. И ты один из важных и нужных бойцов", - обратился к журналисту Пушилин.

Артем Шейнин - российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения. С первых дней обострения конфликта освещает события в Донбассе, в том числе из зоны ведения боевых действий.

Общество,Артем Шейнин,Денис Пушилин,
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