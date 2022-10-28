Минюст признал иноагентом гендиректора «Дождя»

Минюст России в пятницу, 28 октября, внес в реестр физлиц-иноагентов генерального директора телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталью Синдееву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.