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9 минут назад

Минюст признал иноагентом гендиректора телеканала «Дождь»

Lenta.ruиещё 4

Минюст России в пятницу, 28 октября, внес в реестр физлиц-иноагентов генерального директора телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталью Синдееву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст признал иноагентом гендиректора «Дождя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, физлицами-иноагентами признаны журналисты «Дождя» Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

На прошлой неделе Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента продюсера Александра Роднянского, радиоведущего Александра Плющева, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева, журналиста Илью Шуманова, политика Семена Кочкина и активиста Руслана Габбасова.

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