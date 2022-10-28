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31 минуту назад

Актера Смольянинова оштрафовали за дискредитацию армии

Никита Бородкин

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как сообщает агентство «Москва», причиной послужило интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом).

Смольянинова оштрафовали за дискредитацию армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что о составлении административного протокола в отношении звезды фильмов «9 рота» и «Калашников» стало известно 17 октября. В ходе интервью Гордеевой он раскритиковал российскую армию — полиция увидела в этом признаки правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

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Незадолго до этого артист рассказал, что покинул Россию. По словам актера, ему все чаще стали отказывать в ролях. При этом Смольянинов отметил, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, поскольку для него «не существует законов такого государства, как Россия».

Общество,Екатерина Гордеева,Артур Смольянинов,Минюст России,
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