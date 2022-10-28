Смольянинова оштрафовали за дискредитацию армии

Напомним, что о составлении административного протокола в отношении звезды фильмов «9 рота» и «Калашников» стало известно 17 октября. В ходе интервью Гордеевой он раскритиковал российскую армию — полиция увидела в этом признаки правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

Незадолго до этого артист рассказал, что покинул Россию. По словам актера, ему все чаще стали отказывать в ролях. При этом Смольянинов отметил, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, поскольку для него «не существует законов такого государства, как Россия».