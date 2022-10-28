Участвовавший в незаконных митингах актер Устинов мобилизован

Актер Павел Устинов, который проходил в 2019 году по делу о незаконных митингах в Москве, отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Нового театра, в котором он играл.

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Артиста призвали в армию в рамках частичной мобилизации — он получил повестку и явился в военкомат.

«За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали», — заявил Устинов.

Напомним, что в 2019 году Устинова задержали на несогласованной акции в Москве. Позднее его обвинили в применении насилия к сотруднику ОМОНа. Суд не учел кадры, которые доказывали невиновность актера, и приговорил его к 3,5 годам заключения в колонии.