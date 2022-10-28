Пересильд рассказала, как "разваливается на куски" после полета на МКС

Актриса Юлия Пересильд призналась, что ей довольно тяжело дается восстановление после полета на МКС для съемок фильма «Вызов». Ее слова цитирует «Пятый канал».

Звезда рассказала, что ей пришлось обратиться за помощью к специалистам.

«Когда разваливаешься на куски, когда болит спина, шея и голова одновременно, когда уже перестаешь замечать, что ты ходишь, сгорбившись, я бегу к Денису», — поделилась она.

После полета на космическую станцию Пересильд рассказывала, что у нее кружится голова, а также актриса чувствует «тяжелыми» части тела. Через некоторое время после возвращения из невесомости она продолжила работать.