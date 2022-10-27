Богомолов отреагировал на сообщения об обысках

Режиссер Константин Богомолов, муж журналистки Ксении Собчак, резко прокомментировал публикации в интернете об якобы проходящих в его квартире обысках. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в Telegram-каналах и СМИ распространились слухи об обысках в его квартире, конфискации офисной техники. Авторы публикаций предполагали, что Богомолов не комментирует сложившуюся вокруг его жены ситуацию потому, что у него изъяли ноутбук.

«Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки», - написал режиссер в социальных сетях.

В качестве подтверждения того, что у него все в порядке, ничего не изъято, он добавил фотографию своего ноутбука, на экране которого виден открытый файл с пьесой.