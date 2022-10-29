Вместо воды песок: как умирало Аральское море

Аральское море было одним из самых больших озер в мире. Его площадь превышала 68 тыс. км, а воды простирались на 426 км в длину, 284 км в ширину и 68 метров в глубину. Арал славился своим рыбным промыслом, по нему ходили прогулочные пароходы, покой граждан охраняла военная флотилия.

Аральское море находилось на границе Казахстана и Узбекистана. В 1930-е годы в Средней Азии началось интенсивное развитие сельского хозяйства. Для полива плантаций хлопка в руслах рек Амударьи и Сырдарьи начали возводить сеть оросительных каналов и водохранилищ.

К 1960-м годам был разобран весь сток водных потоков питающих Аральское море. Озеро начало быстро мелеть. Уже через 20 лет изменения приобрели катастрофический и необратимый характер.

В 1985—1986 годах уровень моря упал с 53 до 41 метров, пересох пролив Берга, а сам Арал распался на два независимых водоёма — Большой и Малый. К 2002 году воды в море стало меньше еще на 10 метров. Через 4 года от Большого Арала отделилась глубоководная часть — бывший залив Тще-Бас. Всего с 1960-го по 2009 год площадь Аральского моря сократилась с 67499 км до 6700 км.

В результате катастрофы в радиусе до 100 км от прежних границ моря изменился климат, он стал резко континентальным. В регионе в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.

Сейчас на месте Аральского моря, где еще недавно плескалась рыба и процветало судоходство, зарождается новая пустыня Аралкум. Над пустыней постоянно возникают пыльные бури, которые выносят около 100 миллионов тонн токсичных солей и пыли в год. Токсичные вещества из Аралкума были найдены в крови пингвинов в Антарктике, обычная аральская пыль — на ледниках Гренландии, в норвежских лесах и полях Белоруссии.