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40 минут назад

Вместо воды песок: как умирало Аральское море

Александр Котлеткин

Аральское море было одним из самых больших озер в мире. Его площадь превышала 68 тыс. км, а воды простирались на 426 км в длину, 284 км в ширину и 68 метров в глубину. Арал славился своим рыбным промыслом, по нему ходили прогулочные пароходы, покой граждан охраняла военная флотилия.

1/20 Аральское море. Рыбак Джеткербай Джумгажин и его улов, 1962 год
Фото: РИА Новости
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2/20 Аральское море в Казахстане, 1968 год
Фото: РИА Новости
3/20 Морозильное судно "Космонавт А. Леонов" Аральского рыбокомбината, 1968 год
Фото: РИА Новости
4/20 Бугуньский рыбозавод. Вяленая усач-рыба, водилась только в Аральском море, 1968 год
Фото: РИА Новости
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5/20 Обследование подводной части судна. Научно-спортивная экспедиция весельно-парусного судна "Спрут". Аральское море, 1977 год
Фото: РИА Новости
6/20 Обломки судна в пустыне, образовавшейся на месте Аральского моря, 1986 год
Фото: РИА Новости
7/20 Вид на Аральское море в районе города Муйнака, 1973 год
Фото: РИА Новости
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8/20 Обломки судов в пустыне, образовавшейся на месте Аральского моря, 1986 год
Фото: РИА Новости
9/20 Обломки судов в пустыне, образовавшейся на месте Аральского моря, 1986 год
Фото: РИА Новости
10/20 Корабли, некогда плавающие в Аральском море, уступили место "кораблям пустыни" - верблюдам, гуляющим по высохшему дну, 1988 год
Фото: РИА Новости
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11/20 Побережье Аральского моря, 1989 год
Фото: РИА Новости
12/20 Митинг против загрязнения Аральского моря в городе Аральске, 1989 год
Фото: РИА Новости
13/20 Дно отступившего Аральского моря, 1989 год
Фото: РИА Новости
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14/20 Бывший рыболовецкий флот Арала, 1989 год
Фото: РИА Новости
15/20 Бывший рыболовецкий флот Арала утонул в песках, 1989 год
Фото: РИА Новости
16/20 Сопроводительная таблица морской карты Аральского моря, которая показывает изменения уровня моря по годам, начиная с 1963 года, 1990 год
Фото: РИА Новости
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17/20 Митинг против загрязнения Аральского моря в городе Аральске, 1990 год
Фото: РИА Новости
18/20 Жители каракалпакского села на берегу высыхающего Аральского моря, 1994 год
Фото: РИА Новости
19/20 Житель Каракалпакии в Узбекистане на месте, где когда-то было Аральское море, 1998 год
Фото: РИА Новости
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20/20 Кладбище кораблей бывшей Аральской флотилии, 2021 год
Фото: DPA\TACC

Аральское море находилось на границе Казахстана и Узбекистана. В 1930-е годы в Средней Азии началось интенсивное развитие сельского хозяйства. Для полива плантаций хлопка в руслах рек Амударьи и Сырдарьи начали возводить сеть оросительных каналов и водохранилищ.

К 1960-м годам был разобран весь сток водных потоков питающих Аральское море. Озеро начало быстро мелеть. Уже через 20 лет изменения приобрели катастрофический и необратимый характер.

В 1985—1986 годах уровень моря упал с 53 до 41 метров, пересох пролив Берга, а сам Арал распался на два независимых водоёма — Большой и Малый. К 2002 году воды в море стало меньше еще на 10 метров. Через 4 года от Большого Арала отделилась глубоководная часть — бывший залив Тще-Бас. Всего с 1960-го по 2009 год площадь Аральского моря сократилась с 67499 км до 6700 км.

В результате катастрофы в радиусе до 100 км от прежних границ моря изменился климат, он стал резко континентальным. В регионе в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.

Сейчас на месте Аральского моря, где еще недавно плескалась рыба и процветало судоходство, зарождается новая пустыня Аралкум. Над пустыней постоянно возникают пыльные бури, которые выносят около 100 миллионов тонн токсичных солей и пыли в год. Токсичные вещества из Аралкума были найдены в крови пингвинов в Антарктике, обычная аральская пыль — на ледниках Гренландии, в норвежских лесах и полях Белоруссии.

Как менялось Аральское море – в галерее «Рамблера».

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