Над Сигалом и Киркоровым нависла угроза санкций США и ЕС

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендовала Госсекретарю США Энтони Блинкену и главе eвродипломатии Жозепу Боррелю наложить санкции на актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова. Как сообщает «Слово и Дело», персональные ограничения грозят знаменитостям из-за их позиции и поддержки России.

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Также в рекомендательном списке оказались предприниматель Владимир Лисин, временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак и член Совфеда Франц Клинцевич.

Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Известно, что дед актера по линии отца родился в России, а во второй половине прошлого века переехал в США. Сигал провел много времени в поисках своих корней в Калмыкии, Туве и Якутии. В 2018 году его назначили спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.